Sakarya'da trafik kazası: 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında D-650 karayolu, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu yakınındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan Emirhan Bozkurt (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya cenaze
