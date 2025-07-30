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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde Sapanca ilçesinde M.E. (52) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 38 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme sistemi, 41 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Pamukova'da M.Ö.'nin (69) bahçesinde yapılan aramada da; 11 kök kenevir bitkisi, kurumaya bırakılmış 118.75 gram kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler aynı gün R.A. (43) isimli şahsın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Şahsın aracı Sapanca'da durduruldu. Yapılan aramada satışa hazır halde 60 gram kokain ve bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. hakkında ev hapsi kararı verilirken, M.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. R.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya uyuşturucu
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