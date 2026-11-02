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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonu çerçevesinde bir araçta yaklaşık 600 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 20 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha ve takip çalışmaları neticesinde Erenler ilçesi Yeni Mahalle’de A.N., C.P.G. ve M.H. isimli şahısların bulunduğu araç takibe alındı. Gerçekleştirilen fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla araç durdurularak, 3 şüpheli yakalandı.

ADLİ İŞLEM BAŞALTILDI

Araçta yapılan aramalarda çoğaltıldığında yaklaşık 600 kilogram bonzai maddesi üretilebileceği belirtilen 20 gram sentetik cannabinoid a-m-2201 maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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