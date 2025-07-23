Sakarya'da yeni orman yangını! Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİLECİK-ADAPAZARI YOLU KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Yangın nedeniyle D-650 kara yolu, Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Nuruosmaniye Mahallesi ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Mahalle sakinlerinden Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını söyledi. Yangının yayıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.