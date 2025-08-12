HABER

Sakarya'da yol beyaza büründü: Kar değil, birgün sineklerinin 'ölüm dansı'

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri'nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca 'Birgün' sineğinin ‘ölüm dansı' bu kez Akyazı ilçesinde görüldü. Her yıl gerçekleşen bu doğa olayı, binlerce sineğin sokak ışıkları etrafında topluca uçup son anlarını yaşamasıyla dikkat çekiyor.

Sakarya'da yol beyaza büründü: Kar değil, birgün sineklerinin 'ölüm dansı'

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında yaşanan Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca 'Birgün' sineğinin sokak ışıklarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da devam etti.

SADECE 1 GÜN YAŞIYORLAR

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Sakarya da yol beyaza büründü: Kar değil, birgün sineklerinin ölüm dansı 1

Her sene Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde görülen birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü.

ÇİFTLEŞİP ÖLÜYORLAR

Sakarya da yol beyaza büründü: Kar değil, birgün sineklerinin ölüm dansı 2

Gelişimlerini suda tamamlayan birgün sinekleri, döngülerinin son ve en kritik evresi olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirdi. Aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sineğin ‘ölüm dansı' gerçekleşti.

Sakarya da yol beyaza büründü: Kar değil, birgün sineklerinin ölüm dansı 3

Her yıl tekrarlanan ve birgün sineklerinin adeta kar yağışını anımsatan ‘ölüm uçuşu' görsel şölen oluşturdu.

Sakarya da yol beyaza büründü: Kar değil, birgün sineklerinin ölüm dansı 4

(İHA)

