Sakarya'da zehir çukuru... Evde 385 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serdivan ilçesindeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 10'ar gramlık paketler halinde 385 gram bonzai, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 TL ele geçirildi.

Evde yaşayan A.C.I. (21) ile yanındaki E.T. (27) ve F.P. (28) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C.I. tutuklandı, E.T. ve F.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

53 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Öte yandan Sakarya’da, jandarma tarafından 1-10 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 1912 gram bonzai, 1795 gram kubar esrar, 56 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 3 hassas terazinin ele geçirildiği, bu operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 4’ünün tutuklandığı bildirildi.

(DHA)