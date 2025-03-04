Sakarya'daki menfez sil baştan yenileniyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçelerde de sıcak asfalt, beton yollar ve menfez yapımıyla ulaşımı rahatlatan Büyükşehir, Geyve’de miadı dolan, yıpranan, işlevini yitiren, trafik yükünü taşımayan ve bölgenin ihtiyacını karşılamayan menfezi yeniliyor. Geyve Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde 6 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu üzerindeki menfezde, Büyükşehir ekipleri çalışmalara hızla başladı. 15 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yeni bir menfez inşa edilecek çalışmada kazı ve dolgu işlemleri devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen proje sonrası bölgede ulaşım daha güvenilir ve konforlu hale gelecek. (İHA)