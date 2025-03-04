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  4. Sakarya'daki menfez sil baştan yenileniyor!

Sakarya'daki menfez sil baştan yenileniyor!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
04.03.2025 15:59
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve’nin 6 mahallesine ulaşımı sağlayan grup yolu üzerindeki işlevini yitiren menfezi sil baştan yenilemek için bölgede hummalı bir çalışmaya başladı. İşlem bittiğinde bölge ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Sakarya'daki menfez sil baştan yenileniyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçelerde de sıcak asfalt, beton yollar ve menfez yapımıyla ulaşımı rahatlatan Büyükşehir, Geyve’de miadı dolan, yıpranan, işlevini yitiren, trafik yükünü taşımayan ve bölgenin ihtiyacını karşılamayan menfezi yeniliyor. Geyve Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde 6 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu üzerindeki menfezde, Büyükşehir ekipleri çalışmalara hızla başladı. 15 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yeni bir menfez inşa edilecek çalışmada kazı ve dolgu işlemleri devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen proje sonrası bölgede ulaşım daha güvenilir ve konforlu hale gelecek. (İHA)

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Sakarya
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