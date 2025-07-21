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Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Bölgede bazı evler tahliye edilirken, yangına karadan, uçak ve helikopterler ile havadan müdahalede bulunuluyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi

Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Sakarya daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi 1

EŞYALARINI TAŞIYORLAR

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

Sakarya daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi 2

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sakarya daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi 3

Bu arada tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Sakarya daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi 4

BAKAN KURUM'DAN SAKARYA AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını nedeniyle 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Sakarya daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi 5

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bilecik Sakarya
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