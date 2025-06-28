Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı: 7 köy yeri boşaltıldı! Yüzlerce personel müdahale ediyor

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi.

Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu saat itibari ile bölgede 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığını belirtti. Alevlerin küle çevirdiği ve dumanların yükseldiği bölgeler dron ile de görüntülendi.

"700 PERSONEL, 200 ARAÇ VE 11 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV YAPIYOR"

Sakarya Valiliği'nden bölgede devam eden çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır.

Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

7 KÖY YERİ BOŞALTILDI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede ‘Kriz Merkezi' kuruldu.

Alevler sonucunda Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahalles'inde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

"17 YERLEŞİM YERİNDE 367 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ"

Vali Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın, Sakarya-Bilecik’te devam eden orman yangınını yerinde incelemek için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

(İHA)