Sakarya Erenler’de Kabak Festivali coşkusu

Sakarya’da Erenler İlçe Belediyesi’nce bu yıl ilk kez düzenlenen Kabak Festivali, renkli görüntüler ve yoğun katılımla kapılarını açtı.

Sakarya’da Erenler İlçe Belediyesi’nce bu yıl ilk kez düzenlenen Kabak Festivali, renkli görüntüler ve yoğun katılımla kapılarını açtı. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bu etkinlik Erenler’in birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün bir yansımasıdır. Burada sadece kabak değil; dostluk, dayanışma ve Erenler’in güler yüzü sergileniyor" dedi.

Erenler Kapalı Pazar yerinde gerçekleşen açılış programına ilgi yoğun oldu. 3 gün sürecek 1. Kapak Festivali’nde, birbirinden farklı etkinlikler, yöresel stantlar ve konserler vatandaşlarla buluşacak.

Festival alanındaki stantlarda Erenler ve çevre ilçelerden gelen üreticiler; kabak tatlısı, kabak çekirdeği, el işi ürünler ve organik lezzetler ile ziyaretçileri ağırlıyor.

Çocuklar için özel etkinlik alanları ve yarışmalar da düzenleniyor. Etkinlikte kabak temalı yarışmalar, yöresel lezzetler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle dolu dolu bir program vatandaşları bekliyor.

Ayrıca festival çerçevesinde birçok yerel sanatçı da sahne alacak.

"BİRLİK, DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜN YANSIMASI"

Programın açılış konuşmasını yapan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, festivalin ilçenin değerlerini ön plana çıkarmak için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Dinç, "Bugün burada, Erenler’imizin bereketli topraklarında yetişen, sofralarımızın vazgeçilmezi olan kabak ürünümüzü tanıtmak, üreticimize destek olmak ve yöresel kültürümüzü yaşatmak için bir araya geldik. Kabak, sadece bir sebze değil; bizim için emeğin, alın terinin ve bereketin simgesi. Bu festival ile amacımız; çiftçimizin ürününü tanıtmak, yerli üretime destek vermek ve Erenler’in tarımsal potansiyelini hem ulusal hem uluslararası alanda duyurmaktır. Bu etkinlik, aynı zamanda Erenler’in birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün bir yansımasıdır. Burada sadece kabak değil; dostluk, dayanışma ve Erenler’in güler yüzü sergileniyor. Değerli misafirler; bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, üreticilerimize ve siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"FESTİVAL HEM ÜRETİCİYE HEM HALKIN BİRLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ise yerel yönetimlerin kültürel ve ekonomik kalkınmadaki önemine dikkat çekti.

Başkan Yörükçüoğlu, "Erenler Belediyesi’nin düzenlediği bu festival, hem yerel üreticiyi destekliyor hem de halkımızın kaynaşmasına vesile oluyor. Kabak gibi bölgeye özgü ürünler sadece bir gıda değil, aynı zamanda bir kültürel mirastır. Bu tür etkinlikler, hem ekonomiye hem de sosyal yaşama katkı sağlıyor. Başkanımız Şenol Dinç’i ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışa; BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Yılmaz, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

