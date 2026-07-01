Sakarya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu çok sıcak olacak. Sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 - 18 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık da yüksek olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekecek.

Hava bugün genellikle güneşli. Nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için rahatsızlık verebilir. Rüzgar hızı düşük seviyelerde olacak. Bu da hava akışının yetersiz olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33 - 34 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 33 - 34 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları faydalı.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması gerekiyor. Bol su içmek önemli. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin hava durumunu takip etmeleri de gerekecek. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır.