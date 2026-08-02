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Sakarya Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 18 ile 31 derece arasında değişiyor. Nem oranı %55 ile %94 arasında dalgalanırken, rüzgar hızı 15 km/saat. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuluyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önem taşıyor. Bu önerilere dikkat ederek, güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Sakarya Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 31 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava 18 derece. Öğleye doğru sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %55 ile %94 arasında dalgalanacak. Rüzgar hızı ise 15 km/sa olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 15 ile 33 derece arasında olacak. 4 ve 5 Ağustos'ta hava 13 ile 33 derece arasında değişecek. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Sakarya'da güzel havanın tadını çıkarırken güneş ışınlarının etkisine dikkat etmek önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları yoğunlaşıyor. Açık havada güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de cilt sağlığına katkı sağlar. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını engeller. Böylece serin kalabilirsiniz. Sakarya'da hava durumu koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek için bu önerilere dikkat etmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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