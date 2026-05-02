Sakarya Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Sakarya'da hava durumu bu sebeple serin ve yağmurlu geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Mayıs Pazar günü sıcaklık 7 ile 12 derece arasında kalacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında olacak ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. 5 Mayıs Salı günü sıcaklık 3 ile 14 derece arasında olacak. Yine hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Bu serin ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önemli. Ayrıca kat kat giyinip soğuktan korunmanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle su geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Ayakkabılarınızın su geçirmez olması da iyi bir seçenek. Rüzgar etkili olacağından rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanarak korunmalısınız.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde serin ve yağmurlu olacak. Uygun kıyafet ve ekipmanlarla dışarı çıkmak sağlığınızı koruyacaktır. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hazırlıklı olmanız önem taşıyor.