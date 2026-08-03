Sakarya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, yazın sıcak ve güneşli günlerinden biridir. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 32 derece arasında değişecek. Hava genelde güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Sakarya'nın tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyreder. 4 Ağustos Salı günü, sıcaklık 12 ile 33 derece arasında olacak. Yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklık 18 ile 33 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı olacağı öngörülüyor. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 19 ile 31 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. 7 Ağustos Cuma günü ise, sıcaklık 16 ile 32 derece arasında seyreder. Bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sakarya'da yaz aylarında sıcaklık genellikle yüksektir. Bu önlemler, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize katkı sağlar.