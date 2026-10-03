Sakarya Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da, 3 Ekim 2026 Cumartesi, hava durumu değişken bir seyir izliyor. Güne bulutlu bir havayla başlıyor. İlerleyen saatlerde hafif yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgâr hafif bir esinti şeklinde hissedilecek. Bu durum havayı daha ılımlı hale getirecek.

Bugünkü hava durumu için dikkatli olunmalı. Sakarya sokaklarında dolaşırken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Beklenen hafif yağışlar zaman zaman ıslatıcı olabilir. İş veya günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar için hafif mont ya da rüzgârlık iyi bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 19 - 23 derece arasında kalacak. Ancak hafta sonuna doğru hava sıcak ve nemli hale gelebilir. Yer yer bulutlar yoğunlaşabilir. Özellikle akşam saatlerinde yağış ihtimali artabilir. Bu durumda dış mekan etkinliklerinizi gözden geçirmenizde fayda var.

Hava durumunda olası olumsuzluklara karşı önlemler basit. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmak faydalıdır. Aniden bastıran yağışlara karşı bir şemsiye almanızı öneririm. Aksi takdirde serin bir akşamda ıslak kalmak keyif vermez.

Sakarya'daki hava durumu ılıman ve zaman zaman yağışlıdır. Dışarıda geçireceğiniz vakti planlarken hava durumu raporlarını dikkate almalısınız. Hava elverirse bulutların arasından açan güneşin tadını çıkarmayı unutmayın.