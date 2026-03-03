HABER

Sakarya Hava Durumu! 03 Mart Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu ılıman ve bulutlu geçecek. Sabah sıcaklık 1 derece civarında hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Nem oranı %72, rüzgar hızı ise ortalama 14 km/sa seviyesinde olacak. Gün doğumu 06:30, gün batımı ise 18:00 olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, bu nedenle dışarı çıkarken uygun giyinmek önem kazanıyor.

Seray Yalçın

Sakarya'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu ılıman ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 1 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek iyi olacaktır. Öğle ile öğleden sonra sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Bu durum daha rahat bir hava sağlayacak. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ortalama 14 km/sa civarında olacak. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı ise 18:00 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu, Sakarya'da 3 Mart 2026 Salı için ılıman ve bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derecelerde olacak. Öğle daha sıcak hissedilecek. Öğleden sonra sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ortalama 14 km/sa civarında seyredecek. Gün doğumu 06:30, gün batımı ise 18:00'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, mevsim normallerine uygun bir şekilde değişecek. 4 Mart Çarşamba günü, puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile -2 derece arasında değişecek. 5 Mart Perşembe’de, değişken bulutluluk hakim olacak. Sıcaklıklar 15 ile 2 derece arasında seyredecek. 6 Mart Cuma günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 1 derece arasında olacak. 7 Mart Cumartesi gününde ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile -1 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabaha ve akşama karşı soğuk havaya hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde sıcaklıklar yükselirse kat kat giyinmek faydalıdır. Gerektiğinde katları çıkarabilirsiniz. Böylece sıcak ya da soğuk havaya daha kolay adapte olursunuz. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmeyen giysiler kullanmak iyi bir seçenektir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin.

Sakarya'da hava durumu, mevsim normallerine uygun olarak değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalıdır. Hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.

