Sakarya Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında değişecek. Bugünkü hava serin ve hafif yağışlı.

4 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlar devam edecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 6 ile 20 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları var. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağışların beklendiği günlerde şemsiye almak iyi bir fikir. Hava sıcaklıkları 20 derece civarına yükseldiğinde ise hafif ve rahat kıyafetler giyebilirsiniz.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken, hava koşullarını dikkate almalısınız. Uygun önlemleri almanız önemlidir.