Sakarya Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağışsız olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık 21 dereceye kadar yükselebilir. Nem oranı %100 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 0 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:10'da, gün batımı ise 18:15'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 4 Ocak Pazar günü 17 derece civarında olacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 16 derece olarak tahmin ediliyor. 6 Ocak Salı günü ise tekrar 17 derece civarına çıkması bekleniyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları 5 ile 17 derece arasında değişecek. Yağış beklenmemesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem oluşturuyor.

