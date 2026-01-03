HABER

Sakarya Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağışsız olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde soğuk bir havanın hakim olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar mevcut. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Kat kat giyinmek, sağlık açısından önem arz edecek. Yüksek nem oranı, güneşli günlerde de dikkate alınmalı.

Taner Şahin

Sakarya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağışsız olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık 21 dereceye kadar yükselebilir. Nem oranı %100 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 0 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:10'da, gün batımı ise 18:15'te gerçekleşecek.

Bugün Sakarya'da hava açık ve parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmemesi, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir durum. Ancak sabah saatlerinde sıcaklığın 6 dereceyi bulacağını unutmamak önemli. Kat kat giyinmek ve soğuktan korunmak gerekecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacağı için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bu, sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 4 Ocak Pazar günü 17 derece civarında olacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 16 derece olarak tahmin ediliyor. 6 Ocak Salı günü ise tekrar 17 derece civarına çıkması bekleniyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları 5 ile 17 derece arasında değişecek. Yağış beklenmemesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem oluşturuyor.

Dışarı çıkarken sabah ve akşam saatlerindeki düşük sıcaklıkları unutmamakta fayda var. Kat kat giyinmek ve soğuktan korunmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve aksesuarlar kullanmalısınız. Gün boyunca güneşli ve açık hava koşulları bulunacak.

Sakarya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Uygun kıyafetler seçmek, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.

