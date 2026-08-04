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Sakarya Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 4 Ağustos 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde 33 derece, gece ise 13-14 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan bu günde UV ışınlarına karşı dikkatli olunmalı. Bol su tüketerek dehidrasyonu önlemek, güneşten korunmak ve özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak sağlık açısından önemlidir. Gelecek günlerde sıcak hava devam edecek.

Sakarya Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Sakarya'da, 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 derece civarında, gece ise 13-14 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Sakarya'nın yaz koşullarına uygundur.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için idealdir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, özellikle öğle ve öğleden sonra dikkatli olunmalıdır. Bu saatlerde güneş ışınları dik açıyla gelir. UV ışınları yoğun olabilir. Bu nedenle koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için faydalıdır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybı artar. Bu yüzden bol su içerek dehidrasyonu önlemek önemlidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Gölgelik alanlarda bulunmak daha sağlıklıdır.

Gelecek günlerde Sakarya'daki hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33-34 derece arasında, 6 Ağustos Perşembe günü ise 31-32 derece civarında bekleniyor. Bu nedenle benzer önlemler alarak sıcak havayı keyifle geçirebilirsiniz.

Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek sağlığınızı korur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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