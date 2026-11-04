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Sakarya Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 4 Kasım 2026 tarihinde hava durumu serin ve kapalı bir görünüm sergiliyor. Gün içerisinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Hafif yağışların beklendiği bu günde dışarıda kalacakların mont veya ceket alması önemli. Günlerde hava koşulları değişecek, yağış miktarı artacak. Açık hava aktiviteleri planlayanlar için şemsiyeleri hazırlamak gerekebilir. Sıcak içecekler ve kalın giysiler, bu serin havalarda konfor sağlayacaktır.

Sakarya Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Kasım Çarşamba 2026. Sakarya'da hava durumu serin ve kapalı. Gün içerisinde sıcaklık 19-22 derece civarında değişiyor. Dışarıda olmayı planlayanlar için hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır. Gökyüzü gri bulutlarla kaplı. Zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum, Sakarya'daki hava hakkında bilgi sunuyor. Sert bir soğuk yok. Ancak nemli hava koşulları, dışarıda yukarıda zaman geçirenler için hissedilen sıcaklığı düşürebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Perşembe ve Cuma günleri, Sakarya'da hava daha kapalı olacak. Sıcaklık 18-21 derece arasında seyredebilir. Yağışlar sürmesi bekleniyor. Bu durum, tarım arazileri için faydalı. Ancak dışarıda yapacağınız aktiviteleri kısıtlayabilir. Sakarya'da açık havada zaman geçirecekler için bu günlerde şemsiyeleri ve su geçirmeyen giysileri hazırlamak akıllıca olacaktır.

Cumartesi ve Pazar günlerinde hava biraz daha düzeliyor. Sıcaklık 20 derece civarında görünüyor. Ancak yağış ihtimali bu günlerde de devam ediyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Nemli havaların getirdiği soğuk hisse karşı sıcak içecekler tüketmek iyi bir fikir. Kalın giyinmek, Sakarya'da dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getirecektir.

Bugünkü Sakarya hava durumu, hafif yağışlar ve kapalı bir hava ile geçiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunda bazı değişiklikler olacak. Hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır. Havanın serin ve bazen yağışlı olacağını düşünerek hareket etmek, deneyiminizi daha konforlu hale getirecektir.

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hava durumu Sakarya
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