Sakarya Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

4 Ocak 2026 Pazar günü Sakarya'da hava durumu ılımandır. Sıcaklık sabah 6 derece, öğleyin ise 21 dereceye çıkacak. Gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak ve nem oranı %100 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 0 km/s ölçülmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda kat kat giyinmek, su tüketimine dikkat etmek gerekecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanacak.

Sakarya Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar, Sakarya'da hava durumu ılımandır. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde ise 21 dereceye yükselebilir. Hava genellikle parçalı bulutlu. Nem oranı %100 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 0 km/s civarında ölçülmektedir. Gün doğumu 07:09:38, gün batımı 18:14:49 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da benzer şekilde olacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 4 ile 16 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü sıcaklık 5 ile 17 derece olacağı tahmin ediliyor. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 8 ile 17 derece arasında değişim gösterecek. Bu tarihlerde de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 21 derece arasında değişiyor. Sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler tercih edilebilir. Öğle saatlerinde ise hafif giyinmek daha uygun olacaktır. Nem oranı yüksek olacaktır. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanıyor. Gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurarak, gün ışığından yararlanabilirsiniz.

Sonuç olarak, Sakarya'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu ılımandır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmeye, su tüketmeye özen gösterin. Gün ışığından faydalanmak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Sakarya
