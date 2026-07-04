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Sakarya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yoğun sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık gündüz 28-29 derece, gece ise 17-18 derece arasında olacak. 5 Temmuz Pazar günü hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. 6 ve 7 Temmuz’da güneşli günler bekleniyor. Sıcaklık gündüz 29-30 dereceye çıkacak. Dışarı çıkarken su geçirmez şemsiye almayı ve hafif kıyafetler giymeyi unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Hava durumu, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Sakarya'da değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 28-29 derece olacak. Gece ise sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir şemsiye almalısınız. Hafif, nefes alabilen kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

5 Temmuz Pazar günü hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 16-17 derece arasında ölçülecek. 6 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz Salı güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29-30 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11-12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza bir yağmurluk veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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