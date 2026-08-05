HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye ulaşacakken, gece 19°C'ye düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu kullanılması ve bol su tüketimi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. Bulutlu bir başlangıcın ardından sıcaklık 31°C'ye indiğinde, yaz mevsiminin tipik özellikleri devam edecek.

Sakarya Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Sakarya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Sakarya'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Sakarya'da bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Bol su tüketimi de önerilmektedir. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edilerek aşırı ısınmanın önüne geçilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Ağustos Perşembe günü bulutlu bir başlangıçtan sonra güneş geri dönecek. Sıcaklık 31°C civarında olacak. 7 Ağustos Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor ve sıcaklık 32°C civarına yükselecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Bu dönemde, öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak faydalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek öneriliyor. ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir. Bu günlerde, hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu durum kritik önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Sakarya'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar! İki aile 112 cenaze3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar! İki aile 112 cenaze
Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.