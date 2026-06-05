Sakarya Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

5 Haziran 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 ile 31 derece arasında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık 32 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye başlayacak. Saate yaklaşık 4 kilometre hızla devam etmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %47 civarında gerçekleşecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklığı 27 ile 29 derece arasında olacak. 7 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 25 ile 27 derece arasında seyredecek. Her iki gün için yağış ihtimali düşük. Bu durum açık hava planlarınızı rahatlıkla yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için güneş ışığından faydalanmalısınız. Açık hava etkinlikleri, doğa yürüyüşleri veya piknikler planlayabilirsiniz. Güneşin etkili olduğu saatlerde güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ayrıca bol su içmek de önemli. Rüzgar hafif olacağı için hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşam serinliğine karşı yanınıza bir ceket almayı ihmal etmeyin.

Sakarya'da önümüzdeki günler açık ve sıcak geçecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.