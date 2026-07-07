HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 7 Temmuz 2026 Salı günü için oldukça keyifli bir atmosfer sağlıyor. Gün boyunca sıcaklık 28 ile 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %86'ya ulaşırken, hafif bir rüzgar hissedilecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık 30-33 derece dolaylarında kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su içmesi, güneşten korunması ve güneş kremi kullanması önemli olacak. Bu sıcak günlerde hafif giysiler tercih edilmelidir.

Sakarya Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 ile 29 derece arasında olacak. Nem oranı %86 civarında. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 1 kilometre. Sakarya'da hava sıcak ve nemli olacak. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri planlayanlar için idealdir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 31 ile 33 derece arasında seyredecek. Yani, önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneşten korunmak da büyük bir gereklilik. Ayrıca, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sakarya'da hava durumu, açık hava aktiviteleri için uygun bir dönem sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldiİzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldi
Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdiMacaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.