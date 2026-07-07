Sakarya Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 ile 29 derece arasında olacak. Nem oranı %86 civarında. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 1 kilometre. Sakarya'da hava sıcak ve nemli olacak. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri planlayanlar için idealdir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 31 ile 33 derece arasında seyredecek. Yani, önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneşten korunmak da büyük bir gereklilik. Ayrıca, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sakarya'da hava durumu, açık hava aktiviteleri için uygun bir dönem sunmaktadır.