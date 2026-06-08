Sakarya Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 8 Haziran Pazartesi 2026. Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgarın hızı 4,56 km/saat civarında. Nem oranı %72 seviyelerinde seyredecek. Bu durum, günün büyük kısmında açık ve güneşli bir hava olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de Sakarya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü hava sıcaklıkları 14 ile 26 derece arasında kalacak. Hava bulutların arasından ara ara kendini gösterecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 14 ile 27 derece olacak. Hava kısmen güneşli bir görünümde olacak. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 12 ile 28 derece arasında değişecek. Hava güneşli ile parçalı bulutlu arasında olacak. Önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve güneşli bir hava beklentisi var.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız. Rüzgarın hızı düşük olsa da hafif bir esinti hissedilebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst bulundurmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz.

Sakarya'da 8 Haziran Pazartesi 2026 tarihi ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Ancak güneşten korunmak önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki değişimlere hazırlıklı olmak için uygun önlemleri almayı unutmayın.