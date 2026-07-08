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Sakarya Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 8 Temmuz 2026 tarihi açık ve güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklık 32 dereceye ulaşacakken, geceleri 13 ile 15 derece arasında seyredecek. 9 Temmuz Perşembe ise yer yer sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 27 dereceye düşecek. Sakarya'da yaşayanlar, ani hava değişikliklerine dikkat etmeli. Güneşten korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Su tüketimine özen gösterilmesi sağlık açısından faydalıdır.

Sakarya Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 32 derece olacak. Gece sıcaklık 13 ile 15 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 5 ile 6 kilometre civarında olacak. Nem oranı ise %25 civarında tahmin ediliyor.

9 Temmuz Perşembe yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak. Gece ise 14 derece olacak. 10 Temmuz Cuma kısmen güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklık 30 dereceye yükselebilir. Gece ise 10 dereceyi gösterecek. 11 Temmuz Cumartesi bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 32 dereceye kadar çıkabilir.

Hava sıcaklıkları ve nem oranları değişkenlik gösterecek. Sakarya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hava durumunu takip etmeli. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet bulundurmak önemli. Şemsiyeler de ihtiyaç duyulabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Yüksek sıcaklıkların beklendiği günlerde dikkatli olunmalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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