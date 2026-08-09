HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Gün içinde sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 21 derecelere düşecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Açık havada vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 31-32 derecelere yükselecek. Hava kısmen güneşli olacak. Sıcak ve yağışlı dönemlerde sıvı alımına dikkat edilmelidir.

Sakarya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu, tipik bir Akdeniz iklimi sergileyecek. Yazın sonları geliyor. Gün boyunca sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21 dereceye düşecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu durum, gün ilerledikçe kısa süreli yağışlara neden olabilir.

Bugün Sakarya'da hava durumu, sıcaklıkların 30 derece civarında olmasıyla tipik bir yaz günü oluyor. Yer yer sağanaklar görülüyor. Güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Açık havada dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmaları önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcaklıkların 31-32 derece civarında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde sıcaklık yüksek olacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmelidir.

Sakarya'da hava durumu, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Sıcak ve kısmen yağışlı bir dönem geçirecek. Öğle saatlerinde dışarıda olanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması önemlidir. Yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka dünyasında dikkat çeken satın alma!Yapay zeka dünyasında dikkat çeken satın alma!
Tüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararıTüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.