Sakarya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu, tipik bir Akdeniz iklimi sergileyecek. Yazın sonları geliyor. Gün boyunca sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21 dereceye düşecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu durum, gün ilerledikçe kısa süreli yağışlara neden olabilir.

Bugün Sakarya'da hava durumu, sıcaklıkların 30 derece civarında olmasıyla tipik bir yaz günü oluyor. Yer yer sağanaklar görülüyor. Güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Açık havada dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmaları önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcaklıkların 31-32 derece civarında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde sıcaklık yüksek olacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmelidir.

Sakarya'da hava durumu, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Sıcak ve kısmen yağışlı bir dönem geçirecek. Öğle saatlerinde dışarıda olanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması önemlidir. Yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir.