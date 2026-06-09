Sakarya Hava Durumu! 09 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 9 Haziran 2026 Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Nem oranı ise %62 civarında tahmin ediliyor. Bu durum, Sakarya'nın hava koşullarının keyif verici olacağına işaret ediyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli kalacak. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 15 ile 27 derece arasında olacak. 11 Haziran Perşembe günü ise bu aralık 16 ile 28 dereceye çıkacak. Rüzgar hızı ve nem oranları da bu seviyelerde kalacak. Dolayısıyla, Sakarya'daki hava koşulları stabil ve hoş görünmekte.

Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek mümkün. Doğa yürüyüşleri düzenlemek için ideal bir zaman. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruma önlemleri almak önemli. Aynı zamanda bol su içmek de sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Önümüzdeki günlerde hava stabil kalacağından planlarınızı güvenle yapabilirsiniz.