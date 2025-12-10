Sakarya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

10 Aralık 2025 Çarşamba günü Sakarya'da hava durumu serin ve bulutlu. Hava sıcaklığı 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 4.4 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:11, gün batımı 17:30.

Hafif yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı gün boyunca 6 ile 13 derece arasında olacak. Bununla birlikte, nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Rüzgar hızı stabil kalacak. Gün doğumu ve batımı saatleri değişmeyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Aralık 2025 Perşembe günü, sıcaklık 8 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 12 Aralık 2025 Cuma günü, hava sıcaklığı 6 ile 14 derece arasında tahmin ediliyor. Hava daha açık olacak. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, sıcaklık 7 ile 12 derece arasında olacak. Hava koşulları parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşebileceği öngörülüyor. Kat kat giyinmek önem taşıyor. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle, hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek önemli. Islak zeminlere dikkat etmek gerekir. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken güncel tahminleri kontrol etmelisiniz.