HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 10 Mart Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 10 Mart 2026 Salı günü hava genel olarak güneşli ve sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 4 derece düşecek. Önümüzdeki günlerde, özellikle 11 Mart'ta sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu dönemdeki hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli. Güneş koruyucu önlemler alarak, planlarınızı bu güzel hava durumuna göre yapabilirsiniz.

Sakarya Hava Durumu! 10 Mart Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

10 Mart 2026 Salı günü Sakarya'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 4 derece düşecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat tahmin ediliyor. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 12 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 14 ile 17 derece arasında olacak. O gün hava bulutlu ve güneşli görünüyor. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmayı düşünebilirsiniz. Sabaha ve akşama dikkat etmelisiniz. O saatlerde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç olmayacak.

Sakarya'da 10 Mart 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerdeki hava koşulları açık hava etkinlikleri için oldukça uygun olacak. Günlük planlarınızı yaparken bu hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'
Kimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyuduKimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyudu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.