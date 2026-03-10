Sakarya Hava Durumu! 10 Mart Salı Sakarya hava durumu nasıl?

10 Mart 2026 Salı günü Sakarya'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 4 derece düşecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat tahmin ediliyor. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 12 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 14 ile 17 derece arasında olacak. O gün hava bulutlu ve güneşli görünüyor. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmayı düşünebilirsiniz. Sabaha ve akşama dikkat etmelisiniz. O saatlerde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç olmayacak.

Sakarya'da 10 Mart 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerdeki hava koşulları açık hava etkinlikleri için oldukça uygun olacak. Günlük planlarınızı yaparken bu hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.