Sakarya Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklık 29 - 30 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 30 - 31 derece arasında bekleniyor. Hava gün boyunca genellikle güneşli. Nem oranı %35 - %36 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 6 - 7 kilometreye ulaşacak. Sakarya'da hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 31 - 32 derece olması bekleniyor. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıklar 32 - 33 derecelere yükselebilir. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 30 - 31 derece civarında olacak. Önümüzdeki günler sıcak ve güneşli geçecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek gereklidir. Ayrıca hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak önerilir. Bu önlemlerle, Sakarya'da sıcak hava koşullarını daha rahat geçirebilirsiniz.