Sakarya Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu tipik sıcaklık profili sergileyecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31-32 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli görünümde olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18-19 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 30-31 derece civarında olması bekleniyor. Hava bu gün de kısmen güneşli olacak. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 29-30 derece arasında olacak. Bu gün bir-iki kısa süreli sağanak yağışın görülmesi olası. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 27-28 derece civarına düşecek. Hava koşulları çoğunlukla güneşli kalacak.

Sakarya'da bu dönemde sıcaklıklar genellikle 30 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 19 derece civarındadır. Gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Gece için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak önem taşıyor. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler uygulamak gereklidir. 13 Ağustos Perşembe günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak lazım. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmakta fayda var.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.