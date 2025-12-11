Sakarya Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Hava sıcaklığının 8 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %89 civarında bulunacak. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 6.4 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:12'dir. Gün batımı saati ise 17:30 olarak hesaplanmıştır.

Bu serin ve hafif yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalıdır. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyun. Islak zeminlere karşı dikkatli olmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Aralık Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. 13 Aralık Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 14 Aralık Pazar günü ise puslu güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 Aralık'ta 6 ile 13 derece, 13 Aralık'ta 2 ile 12 derece, 14 Aralık'ta ise 2 ile 13 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Uygun hazırlıklar yapmanız önerilir.