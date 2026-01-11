HABER

Sakarya Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 11 Ocak 2026 Pazar günü serin ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece iken, gün içinde 9 derecelere kadar düşecek. Hava akşam saatlerinde 6 dereceye inebilir. Rüzgar güneydoğudan başlayarak akşam kuzey yönüne dönecek. Yüksek nem oranları da hissedilecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Dışarı çıkanlar, yağmurluk ve şemsiye ile hazırlıklı olmalı.

Ufuk Dağ

Sakarya'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar düşecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 dereceyi gösterecek. Hafif bir yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar inebilir. Hafif yağış bu saatlerde de sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı hava koşulları gece de devam edecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneyden esecek. Hızı yaklaşık 9 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Gündüz hızının 12 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise rüzgar kuzey yönünden esecek. Bu saatteki hız yaklaşık 11 kilometre olacak. Gece saatlerinde rüzgar yine kuzeyden esecek. Hızı 12 kilometre civarında kalacak.

Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Sabah saatlerinde nem oranı %79 olacak. Gündüz saatlerinde bu oran %82’ye çıkacak. Akşam saatlerinde nem oranı %91 civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %93 düzeyine ulaşacak. Basınç sabah saatlerinde 999 hPa seviyesine düşecek. Gündüz basınç 1000 hPa olacak. Akşam saatlerinde 1004 hPa’ya yükselecek. Gece saatlerinde basınç 1007 hPa seviyesine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 2 ila 5 derece arasında kalacak. Hafif yağmur bekleniyor. 13 Ocak Salı günü ise hava sıcaklıkları 3 ile -2 derece arasında değişecek. Hafif bir kar yağışı bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 8 ile -2 derece arasında olacak. Bu günde yağmur ve çisenti görülebilir.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye veya yağmurluk almak iyi bir fikir. Sürücüler yol koşullarının kaygan olabileceğini unutmamalı. Dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalıdır. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskini artırır. Açık hava etkinliklerinde kat kat giyinmek gerekir. Vücut ısısını korumak önem taşıyor.

