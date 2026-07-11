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Sakarya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 30 ile 32 derece arasında seyredecek. Gece ise 16 ile 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Düşük nem oranı ve yağış olasılığının neredeyse sıfır olması, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Su tüketimi ise bu sıcak günlerde oldukça önemlidir.

Sakarya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Sakarya'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Yağış olasılığı neredeyse sıfır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 ile 7 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek de faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 33 ile 34 derece civarında olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 31 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının düşük kalması ve yağış olasılığının neredeyse sıfır olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Serin ve gölge alanlarda bulunmak faydalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak için bu önlemler önemlidir. Düzenli su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli olarak devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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