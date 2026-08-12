Sakarya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 20 - 22 dereceyi bulabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 19 - 20 derece arasında seyredecek.

Sakarya'daki hava durumu açık ve güneşli bir gün öngörüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Bol su içmek de gerekli. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek konforlu kalmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde sıcak olacak. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 20 - 23 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş gözlüğü kullanmak gereklidir. Güneş koruyucu ürünler uygulamak cilt sağlığınızı korur. Bol su içerek vücudunuzu serin tutabilirsiniz.

Sakarya'da önümüzdeki günler genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır. Uygun önlemler almak her zaman önemlidir.