Sakarya Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 12 Aralık 2025 tarihinde hava durumu, hafif yağmurlu ve serin bir şekilde seyredecek. En yüksek sıcaklığın 12 derece civarında olması beklenirken, en düşük sıcaklık 6 ile 7 derecede kalacak. Rüzgarın hızı ise 5 ile 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve dışarıda koruyucu önlemler almak, gün boyunca rahat geçirmenize yardımcı olacaktır. Yağmur ve serinliğe karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 11 ile 12 derece arasında. En düşük sıcaklık ise 6 ile 7 derece aralığında. Nem oranı %93 civarında. Rüzgar hızı 5 ile 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati 17:28 olarak hesaplandı.

Serin ve hafif yağmurlu hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin. Dışarı çıkarken, hafif yağmura karşı koruyacak bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Serin havaya karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Bu, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, hafif yağmurlu ve serin koşulların devam edeceğini gösteriyor. 13 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklık yaklaşık 11 ile 12 derece. En düşük sıcaklık ise 2 ile 3 derece civarında olacak. 14 Aralık Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü, yer yer sağanakların görülmesi olası.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmeniz önerilir. Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin koşularda devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.

