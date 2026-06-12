HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 12 Haziran Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 28-29 dereceye ulaşırken, gece sıcaklıkları ise 15-16 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde 13 Haziran'da serinleme bekleniyor, ardından 14 ve 15 Haziran'da sıcaklıklar artacak. Hava durumu değişkenlik gösterebilir, bu nedenle açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmak önemlidir. Güneş koruyucu kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 12 Haziran 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 15-16 derece arasında olacak. Nem oranı %63 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde 13 Haziran Cumartesi günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarına düşecek. 14 Haziran Pazar günü hava, 25-26 dereceye yükselecek. Gün, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak. Hava daha sıcak olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sakarya'da hava durumu genellikle ılımandır. Ani değişikliklere karşı hazırlanmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Sakarya'da 12 Haziran Cuma günü hava durumu açık ve ılıman olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, bu günleri en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!
Bakırköy E5'te motosiklet direğe çarptı: : 2 ölüBakırköy E5'te motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Trump konuştu petrol fiyatları 90 doların altına geriledi

Trump konuştu petrol fiyatları 90 doların altına geriledi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.