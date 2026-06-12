Sakarya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 12 Haziran 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 15-16 derece arasında olacak. Nem oranı %63 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde 13 Haziran Cumartesi günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarına düşecek. 14 Haziran Pazar günü hava, 25-26 dereceye yükselecek. Gün, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak. Hava daha sıcak olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sakarya'da hava durumu genellikle ılımandır. Ani değişikliklere karşı hazırlanmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Sakarya'da 12 Haziran Cuma günü hava durumu açık ve ılıman olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, bu günleri en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.