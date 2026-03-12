HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava serin ve parçalı bulutlu bir görünüm sergiliyor. Gün içerisinde sıcaklık 13 ile 15 derece arasında değişecekken, akşam saatlerinde bu değerler 2 ile 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 79 civarında ve saatte 14 kilometre hızla rüzgar esmesi öngörülüyor. Kalın giysilerin tercih edilmesi, sabah ve akşam saatlerindeki serinlik nedeniyle önemli bir gereklilik.

Sakarya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava serin. Parçalı bulutlu bir görünüm var. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %79 civarında. Rüzgar hızı saatte 14 kilometre olacak. Bu serin hava koşulları, sabah ve akşam serinliği nedeniyle kalın giysiler giymenizi gerektirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımandır. Parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. 13 Mart Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında. Gece sıcaklığı 1 dereceye düşebilir. 14 Mart Cumartesi günü alçak bulutların ardından yine güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında olacak. Gece ise 2 dereceye kadar düşebilir. 15 Mart Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında. Gece sıcaklıkları 3 dereceye kadar düşebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Böylece günlük planlarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldıAkın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldı
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısıCANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.