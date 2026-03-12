Sakarya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava serin. Parçalı bulutlu bir görünüm var. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %79 civarında. Rüzgar hızı saatte 14 kilometre olacak. Bu serin hava koşulları, sabah ve akşam serinliği nedeniyle kalın giysiler giymenizi gerektirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımandır. Parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. 13 Mart Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında. Gece sıcaklığı 1 dereceye düşebilir. 14 Mart Cumartesi günü alçak bulutların ardından yine güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında olacak. Gece ise 2 dereceye kadar düşebilir. 15 Mart Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında. Gece sıcaklıkları 3 dereceye kadar düşebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Böylece günlük planlarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır.