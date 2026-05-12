Sakarya Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Sakarya hava durumu nasıl?

12 Mayıs 2026 Salı günü Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişken olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 26 ile 10 derece arasında değişecek. 14 Mayıs Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklık 17 ile 6 derece arasında seyredecek. 15 Mayıs Cuma günü ise hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 22 ile 6 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları açıktır ki önemli. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olmak gerekir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak şart. Uygun kıyafetler seçmek de büyük önem taşıyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi azaltır.