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Sakarya Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün Sakarya'da hava durumu 20 derece civarındaki sıcaklıklarla bulutlu ve güneşli. En yüksek sıcaklığın 24, en düşük sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor. Yağış olasılığı oldukça düşükken, hava kalitesi sağlıklı seviyelerde. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak ve 14 Haziran'da 26, 15 Haziran'da 32, 16 Haziran'da 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Güneşten korunmak ve su tüketimi önemli olacak.

Sakarya Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Sakarya'da hava durumu bulutların arasından ara ara görünen güneş ışıklarıyla belirleniyor. Sıcakkanlık yaklaşık 20 derece olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece, en düşük sıcaklık 15 derece civarında. Yağış olasılığı %2 seviyesinde. Bu durumda yağışsız bir gün geçirebiliriz.

Rüzgarın hızı 7 km/saat olacak. Hava kalitesi ise 7 olarak değerlendiriliyor. Bu, hava koşullarının sağlıklı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 26 dereceye yükselebilir. Hafif yağışların görülmesi de mümkün. 15 Haziran Pazartesi sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Daha sıcak bir hava hakim olacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklığın 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekmekte. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Hava sıcaklıkları arttıkça hava kalitesi değişebilir. Düşük hava kalitesinin olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Maske kullanımı da önerilir.

Bugünkü hava durumu serin ve yağışsız bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların artmasıyla dışarıda vakit geçirirken önlemler almak önem kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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