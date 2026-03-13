HABER

Sakarya Hava Durumu! 13 Mart Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 13 Mart 2026 itibarıyla parçalı bulutlu ve serin seyredecek. Gündüz sıcaklık 10 ile 13 derece arasında, gece ise 1 ile 4 dereceye düşecek. Nem oranı %70 ile %80 aralığında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan 10-15 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık alan etkinlikleri planlayanlar, uygun giyinerek konforlu bir deneyim yaşayabilir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 13 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 1 ile 4 derece civarında seyredecek. Nem oranı %70 ile %80 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 ile 15 kilometre hızla esecek. Sakarya'daki hava durumu mevsim normallerine uygun. Ayrıca serin bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 14 ile 16 Mart tarihleri arasında hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklık 11 ile 14 derece arasında olacak. Pazar günü 12 ile 14 derece bekleniyor. Pazartesi günü ise sıcaklık 12 ile 13 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava koşullarının serin ve parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.

Serin hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi açık alanlarda etkisini artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet ve ekipmanları bulundurmaları önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve parçalı bulutlu olarak devam edecek. Uygun giyinmek ve hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

