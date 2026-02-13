HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece aralığında olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında beklenirken, Pazar günü bu değer 7 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 5.7 km/saat. Yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek ve hava durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Planlarınızı buna göre yapmanız sağlığınızı korur.

Sakarya Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:55'te, gün batımı ise 18:30'da gerçekleşecek.

14 Şubat Cumartesi günü için hava sıcaklıklarının 6 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Cumartesi günü yine hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. 15 Şubat Pazar günü sıcaklıkların 7 ile 16 derece arasında olması muhtemel. Hafif yağmurlu hava koşulları etkili olacak.

16 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 6 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafif yağmurlu hava koşullarının devam etmesi tasarlanıyor. Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek önem taşıyor. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.