Sakarya Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:55'te, gün batımı ise 18:30'da gerçekleşecek.

14 Şubat Cumartesi günü için hava sıcaklıklarının 6 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Cumartesi günü yine hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. 15 Şubat Pazar günü sıcaklıkların 7 ile 16 derece arasında olması muhtemel. Hafif yağmurlu hava koşulları etkili olacak.

16 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 6 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafif yağmurlu hava koşullarının devam etmesi tasarlanıyor. Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek önem taşıyor. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.