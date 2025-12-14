HABER

Sakarya Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 6 ila 12 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ciltte kuruma yapabilir, bu sebeple nemlendirici kullanımı önerilmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği düşünülüyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir.

Devrim Karadağ

Sakarya'da 14 Aralık 2025 Pazar gününün hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 12 ila 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3 ile 4 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:14'tür. Gün batımı saati 17:31 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız da önerilir. Nem oranının yüksek olması, cildin kurumasına sebep olabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmanız önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlu olacak. 16 Aralık Salı günü ise açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 ile 3 km/saat civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Bu, hazırlıklarınızı güncel tutmanıza yardımcı olur.

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

