Sakarya Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 14 Aralık 2025 Pazar gününün hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 12 ila 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3 ile 4 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:14'tür. Gün batımı saati 17:31 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız da önerilir. Nem oranının yüksek olması, cildin kurumasına sebep olabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmanız önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlu olacak. 16 Aralık Salı günü ise açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 ile 3 km/saat civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Bu, hazırlıklarınızı güncel tutmanıza yardımcı olur.