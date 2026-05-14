Sakarya Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe. Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16 derece civarında, gece ise 6 dereceye kadar düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 15 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 22 derece civarına çıkacak. Hava koşullarının daha sakin olması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 26 dereceye kadar yükselebilir. Bu günde çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Pazar günü ise sıcaklık 22 derece civarında kalacak. Sağanak yağışlar da görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabı ve mont kullanmalısınız. Bu önlemler sizi ıslanmaktan korur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi bu şekilde korumak önemlidir.

Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Hava koşullarına göre plan yapmalısınız.