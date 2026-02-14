Sakarya Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu hafif çiseleyen yağmurla bulutlu bir gökyüzüyle şekillenecek. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 16 - 17 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 2 - 3 km/saat seviyesinde kalacak. Gün doğumu saat 07:53, gün batımı ise 18:31'dir.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği, hassas bünyeler için alerjik reaksiyon riski oluşturabilir. Dikkatli olunması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 25 - 26 dereceye kadar yükselebilir. 16 Şubat Pazartesi hafif yağmur öngörülüyor. 17 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmalısınız.

Sakarya'da hava durumu, mevsim geçişlerinde hızlı değişiklikler gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek, hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Bu, günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirebilir.