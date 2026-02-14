HABER

Sakarya Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif çiseleyen yağmur ve bulutlu bir gökyüzüyle şekillenecek. Günlük sıcaklık 16 - 17 derece arasında seyrederken, gece sıcaklığı 6 - 7 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Dışarı çıkarken yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarındaki değişikliklere dikkat ederek planlarınızı esnek yapmalısınız.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu hafif çiseleyen yağmurla bulutlu bir gökyüzüyle şekillenecek. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 16 - 17 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 2 - 3 km/saat seviyesinde kalacak. Gün doğumu saat 07:53, gün batımı ise 18:31'dir.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği, hassas bünyeler için alerjik reaksiyon riski oluşturabilir. Dikkatli olunması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 25 - 26 dereceye kadar yükselebilir. 16 Şubat Pazartesi hafif yağmur öngörülüyor. 17 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmalısınız.

Sakarya'da hava durumu, mevsim geçişlerinde hızlı değişiklikler gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek, hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Bu, günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirebilir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

