HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

15 Aralık 2025 tarihinde Sakarya'da hafif yağmur ve aralıklı güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 7 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra hafif yağmur etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve soğuk hava hissedilecek. 16 ve 17 Aralık'taki hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık 12 ile 13 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve tedbirli olmak önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

15 Aralık 2025, Pazartesi günü Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 7 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Soğuk hava etkisini artırabilir. Dışarı çıkacakların tedbirli olmaları önerilir.

16 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. 17 Aralık Çarşamba günü de benzer şekilde açık hava ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 Aralık'ta 12 dereceye yükselecek. 17 Aralık'ta ise sıcaklık 13 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek, faydalı olacaktır. Ayrıca, yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Hava koşullarına uygun giyinmek yine önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutukluJandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutuklu
Erdoğan'a 'Kazanan ceket' soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söylediErdoğan'a 'Kazanan ceket' soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.