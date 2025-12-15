Sakarya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

15 Aralık 2025, Pazartesi günü Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 7 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Soğuk hava etkisini artırabilir. Dışarı çıkacakların tedbirli olmaları önerilir.

16 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. 17 Aralık Çarşamba günü de benzer şekilde açık hava ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 Aralık'ta 12 dereceye yükselecek. 17 Aralık'ta ise sıcaklık 13 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek, faydalı olacaktır. Ayrıca, yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Hava koşullarına uygun giyinmek yine önemlidir.