Sakarya Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Ancak gün içinde hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. 16 Şubat'ta hafif yağmurlar, 17 Şubat'ta kısmen bulutlu hava olacak. Bu süreçte su geçirmez giysiler tercih etmek önem taşıyor. Hava koşullarına hazırlıklı olmak, planlarınızı etkileyebilir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 15 Şubat 2026 Pazar. Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Günün ilerleyen saatlerinde hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranı yüksek. Bu nedenle terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 7 derece arasında olacak. 17 Şubat Salı günü hava kısmen bulutlu geçecek. Sıcaklık 19 ile 4 derece arasında seyredecek. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 10 ile 0 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar giymeniz önerilir. Suya dayanıklı giysiler de tercih etmelisiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Kendinizi ve sevdiklerinizi olası olumsuz hava koşullarına karşı koruyabilirsiniz.

