Sakarya Hava Durumu! 16 Aralık Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da, 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 derece olacak. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 5 km/saat olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar hızı 6 km/saat civarına çıkacak. Nem oranı sabah saatlerinde %94 civarında olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde nem oranı %70 ile %90 arasında değişiklik gösterecek. Gün doğumu saati 08:16 olarak beklense de, gün batımı 17:31'de olacak.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. 18 Aralık Perşembe günü gündüzde 12 derece, akşamda ise 5 derece bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü de hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 12 derece, akşam saatlerinde 5 derece civarlarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 4 ile 5 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar 6 km/saat civarında kalacak. Nem oranı sabah saatlerinde %94 seviyesinde olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde nem %70 ile %90 arasında değişecek. Gün doğumu 08:16'da, gün batımı ise 17:31 ile 17:33 arasında gerçekleşecek.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek önem taşıyor. Soğuktan korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sabah saatlerinde yüksek nem oranı nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Uygun kıyafetlerin seçilmesi faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olsa da, sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgar hissedilebilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Gün doğumu ve batımı saatleri planlamalar için de dikkate alınmalıdır.